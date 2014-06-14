Возле посольства Украины в Москве проходит несанкционированный митинг

22:57, 14 июня 2014
Политика
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Возле посольств Украины в Москве проходит несанкционированный митинг в ответ на пикет посольства РФ в Киеве.

У посольства Украины в Москве митинг / ridus.ru

Как предает собственный корреспондент УНИАН в РФ, возле украинского диппредставительства собралось около 100 человек в возрасте около 20 лет. При этом собравшиеся отказываются назвать какую организацию они представляют.

"Мы представляем российскою молодежь, мы студенты", - сказал один из участников акции.

Собравшиеся скандируют "Руки прочь от русского посольства", "Своих не бросаем", "Отпустите русских журналистов", "Не забудем - не простим", "Майдан - не пройдет".

Собравшиеся держат в руках российские триколоры, а также плакаты с надписями "Хватит проливать  русскую кровь". 

В тоже время никаких действий против посольства не предпринимается.

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