Возле посольства Украины в Москве проходит несанкционированный митинг
22:57, 14 июня 2014Политика
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Возле посольств Украины в Москве проходит несанкционированный митинг в ответ на пикет посольства РФ в Киеве.
У посольства Украины в Москве митинг / ridus.ru
Как предает собственный корреспондент УНИАН в РФ, возле украинского диппредставительства собралось около 100 человек в возрасте около 20 лет. При этом собравшиеся отказываются назвать какую организацию они представляют.
"Мы представляем российскою молодежь, мы студенты", - сказал один из участников акции.
Собравшиеся скандируют "Руки прочь от русского посольства", "Своих не бросаем", "Отпустите русских журналистов", "Не забудем - не простим", "Майдан - не пройдет".
Собравшиеся держат в руках российские триколоры, а также плакаты с надписями "Хватит проливать русскую кровь".
В тоже время никаких действий против посольства не предпринимается.
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