Возле посольства Украины в Москве проходит несанкционированный митинг

Как предает собственный корреспондент УНИАН в РФ, возле украинского диппредставительства собралось около 100 человек в возрасте около 20 лет. При этом собравшиеся отказываются назвать какую организацию они представляют.

"Мы представляем российскою молодежь, мы студенты", - сказал один из участников акции.

Собравшиеся скандируют "Руки прочь от русского посольства", "Своих не бросаем", "Отпустите русских журналистов", "Не забудем - не простим", "Майдан - не пройдет".

Собравшиеся держат в руках российские триколоры, а также плакаты с надписями "Хватит проливать русскую кровь".

В тоже время никаких действий против посольства не предпринимается.