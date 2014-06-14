Под посольством России в Киеве переворачивали дипломатические авто, в здании разбиты окна
Целый день не утихают протесты под посольством России в Киеве.
Сначала там собрались крымчане, которые не готовы мириться с оккупацией своей родины.
А когда распространилась весть о гибели украинских десантников, сбитых террористами под Луганском, киевляне начали собираться здесь, чтобы выразить протест против финансирования Россией терроризма и направления в Украину боевиков, - говорится в сюжете ТСН.
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Сейчас самое горячее место в столице - под посольством России в Киеве. Сейчас здесь находится несколько сотен человек и ежеминутно приходят новые активисты. Раньше сюда пришла колонна молодых людей в балаклаве с взрывпакетами и начали обкидывать амбасаду.
Сейчас в посольстве - разбитые окна. Под посольство пришли правоохранители, но столкновения не произошло. Под крики "Молодцы!" они пошли прочь. Также киевляне сняли флаг России с посольства. Присутствующие разобрались с машинами с дипломатическими номерами: обливали их зеленкой, спускали шины, переворачивали. Говорят, что, таким образом, пытаются показать свое возмущение.
Принесли и шины, но пока что их не поджигали. Уходить активисты не собираются. Они требуют более решительных действий от украинской власти, а также, чтобы Россия вывела свои войска с территории Украины.