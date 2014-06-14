В Авдеевке боевики похитили офицера Вооруженных Сил

Об этом сообщила жена офицера, которую в момент похищения Роман Лубенцов пытался отправить из зоны АТО, говорится в информации на странице Минобороны в Facebook.

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"Сейчас связи с офицером нет. Боевики никаких требований не выдвигали. Сейчас делается все возможное для поиска и освобождения нашего военнослужащего из плена", - говорится в сообщении.

Ровно неделю назад при аналогичных обстоятельствах в г. Артемовск состоялась попытка похищения командира одной из воинских частей Донецкого гарнизона полковника Владимира Чеботок. К счастью, военнослужащие части вовремя прибыли на помощь своему командиру и отбили его у боевиков. Во время противостояния полковник получил огнестрельное ранение и был госпитализирован.