В Авдеевке боевики похитили офицера Вооруженных Сил
Сегодня, 14 июня, около 13.00 в городе Авдеевка пять вооруженных боевиков захватили в плен заместителя начальника Командного пункта зенитного ракетного дивизиона майора ВС Украины Лубенцова Романа Александровича.
Об этом сообщила жена офицера, которую в момент похищения Роман Лубенцов пытался отправить из зоны АТО, говорится в информации на странице Минобороны в Facebook.
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"Сейчас связи с офицером нет. Боевики никаких требований не выдвигали. Сейчас делается все возможное для поиска и освобождения нашего военнослужащего из плена", - говорится в сообщении.
Ровно неделю назад при аналогичных обстоятельствах в г. Артемовск состоялась попытка похищения командира одной из воинских частей Донецкого гарнизона полковника Владимира Чеботок. К счастью, военнослужащие части вовремя прибыли на помощь своему командиру и отбили его у боевиков. Во время противостояния полковник получил огнестрельное ранение и был госпитализирован.