НАТО показали спутниковые фото, подтверждающие вхождение танков РФ на территорию Украины

Такие изображения размещены на сайте Северо-Атлантического альянса.

По данным НАТО, полученные со спутника фотографии свидетельствуют, что танки, о принадлежности которых к России украинская сторона заявляла, скорее отвечают таким же, что были применены Российской Федерацией во время аннексии Крыма, передает Украинская правда.

"Эти танки не имеют маркировки и не выглядят так, как те, что используются украинскими военными. На самом деле, они не имеют маркировки, но напоминают те, что использовались российской стороной и были вовлечены во время дестабилизации в Крыму", - говорится в сообщении.

В Альянсе заявили, что эти изображения затрагивают важные вопросы о роли России в "содействии нестабильности в восточной Украине и причастности к передвижения военной техники из России в Украину".

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"Российские официальные лица неоднократно вводили в заблуждение и уклонялись от своей роли в конфликтах в Крыму и на востоке Украины. Обнародованные данные имеют целью публично признать Россией свою ответственность за такие действия", - подчеркнули в НАТО.