Российские пограничники задержали на Луганщине журналистку Hromadske TV

15:40, 14 июня 2014
Политика
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Журналистку Общественного телевидения Анастасию Станко около 12.30 задержали российские пограничники в украинском населенном пункте Меловое Луганской области на границе с Российской Федерацией.

Анастасія Станко

Как сообщает Общественное телевидение, Станко готовила включение в прямой эфир. В последний раз она выходила на связь по телефону с редактором телеканала около 13.00.

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Первый вице-премьер-министр Виталий Ярема заявил, что украинские пограничники знают о задержании журналистки и работают над решением проблемы.

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