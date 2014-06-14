Российские пограничники задержали на Луганщине журналистку Hromadske TV

Как сообщает Общественное телевидение, Станко готовила включение в прямой эфир. В последний раз она выходила на связь по телефону с редактором телеканала около 13.00.

Читайте такжеНа Донетчине пропал журналист, его мопед брошен за городом

Первый вице-премьер-министр Виталий Ярема заявил, что украинские пограничники знают о задержании журналистки и работают над решением проблемы.