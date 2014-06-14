Российские пограничники задержали на Луганщине журналистку Hromadske TV
15:40, 14 июня 2014Политика
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Журналистку Общественного телевидения Анастасию Станко около 12.30 задержали российские пограничники в украинском населенном пункте Меловое Луганской области на границе с Российской Федерацией.
Анастасия Станко
Как сообщает Общественное телевидение, Станко готовила включение в прямой эфир. В последний раз она выходила на связь по телефону с редактором телеканала около 13.00.
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Первый вице-премьер-министр Виталий Ярема заявил, что украинские пограничники знают о задержании журналистки и работают над решением проблемы.
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