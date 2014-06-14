Баррозу и Путин договорились о консультациях Россия-Украина-ЕС

О согласии Владимира Путина на эти консультации сообщается на сайте Кремля, пишет Украинская правда.

Согласно сообщению, такое предложение поступило от президента Еврокомиссии Жозе Мануеля Баррозу.

"Было также условлено провести консультации между Россией, Евросоюзом и Украиной на экспертном и министерском уровнях в контексте готовящегося подписания Соглашения об ассоциации ЕС — Украина", — говорится в сообщении.

Очевидно, объектом переговоров станут опасения России, что после начала действия Соглашении об ассоциации их рынок почувствует нашествия европейских товаров, имеющей украинскую маркировку, а потому экспортирующиеся по нулевой таможенной ставке. Соответственно, проведение многосторонних консультации выгодно Украине, ведь в таком случае российским чиновникам придется доказывать обоснованность своих опасений.

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В то же время действующая редакция Договора о создании зоны свободной торговли между странами СНГ дает право странам Таможенного союза в одностороннем порядке повышать таможенные пошлины на товары стран-членов соглашении в случае, если они создали аналогичный режим с третьими странами, следствием которых стало увеличение экспорта в страны Таможенного союза. Эта норма трактуется экспертами как элемент блокировки подписания Украиной и Молдовой соглашений с ЕС.