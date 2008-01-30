Семенюк прогнозирует, что на неё повесят всех собак

Председатель Фонда Государственного имущества Украины Валентина СЕМЕНЮК заверяет, что не держится за свою должность.

Об этом она заявила в эфире телеканала “1+1”.

“Я за должность не держусь, так же, как я на нее и не просилась. Я выполняла ту миссию, которую делегировал мне парламент”, - сказала В.СЕМЕНЮК.

Она отметила, что перед своей возможной отставкой хотела бы, чтобы ей предоставили право отчитаться перед парламентом о работе ФГИУ. “Если мне не дать права отчитаться, то всех собак повесят на СЕМЕНЮК”, - сказала она.

Комментируя возможность назначения на должность председателя ФГИУ Андрея ПОРТНОВА, В.СЕМЕНЮК отметила, что кого бы ни назначали руководителем фонда, это все равно будет кандидатура от БЮТ, и поэтому “там не будет приватизации, а будет перераспределение собственности”.

Прредседатель ФГИУ также отметила, что после проведения парламентских выборов ни разу не общалась с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и не получала от него никаких поручений относительно создания противостояния распоряжениям нынешнего Кабмина. “Со времени окончания избирательной кампании я ни разу не была на Банковой, и приглашений никаких не было, и даже разговоров по телефону никаких… Я могу быть в стаде, но не под седлом. Меня никто не оседлал, и меня никто никогда в таких ситуациях не использовал, потому что я в чужие игры не играю”, - сказала она.