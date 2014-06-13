Украинские силовики уничтожили 2 танка, 3 БТР и 2 грузовика с оружием террористов - Тымчук

Об этом написал в соцсети руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

"Украинскими силовиками подбиты 2 танка, ранее прибывшие в распоряжение боевиков из России. Также силами АТО уничтожено 3 БТР; 2 грузовика, перевозивших боевиков и оружие; 2 единицы автотранспорта с установленными крупнокалиберными пулеметами ДШК. В приграничных районах с Россией силами АТО блокированы и захвачены 3 автоколонны, вторгнувшиеся из России. Захваченный автотранспорт перевозил боеприпасы и оружие, предназначавшиеся для террористов", - написал эксперт.Читайте такжеВ Мариуполе проходит спецоперация сил АТО (онлайн - трансляция)

В ходе боевых столкновений, по нашим данным, 4 украинских силовика погибли. Раненых – 31.

Точных данных о потерях террористов нет.