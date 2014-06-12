Порошенко заявил Путину о недопустимости пересечения границы танками из РФ
19:21, 12 июня 2014Политика
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Во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным президент Украины Петр Порошенко назвал неприемлемой ситуацию, когда через границу на территорию Украины попали танки.
Петр Порошенко
Об этом сообщает в своем Facebook пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.
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"Важный акцент. Во время телефонного разговора Президент Украины Петр Порошенко назвал НЕПРИЕМЛЕМОЙ ситуацию, когда через государственную украинско-российскую границу на территорию нашего государства попали танки", - написал он.
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