Порошенко заявил Путину о недопустимости пересечения границы танками из РФ

Об этом сообщает в своем Facebook пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

Читайте такжеПорошенко и Путин обсудили ситуацию на Донбассе по телефону

"Важный акцент. Во время телефонного разговора Президент Украины Петр Порошенко назвал НЕПРИЕМЛЕМОЙ ситуацию, когда через государственную украинско-российскую границу на территорию нашего государства попали танки", - написал он.