Порошенко заявил Путину о недопустимости пересечения границы танками из РФ

19:21, 12 июня 2014
Политика
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Во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным президент Украины Петр Порошенко назвал неприемлемой ситуацию, когда через границу на территорию Украины попали танки.

Фото: УНИАН

Об этом сообщает в своем Facebook пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

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"Важный акцент. Во время телефонного разговора Президент Украины Петр Порошенко назвал НЕПРИЕМЛЕМОЙ ситуацию, когда через государственную украинско-российскую границу на территорию нашего государства попали танки", - написал он.

Сообщение by Svyatoslav Tsegolko.
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