Кабмин проведет открытый конкурс на должности замминистров по евроинтеграции

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникации с общественностью Секретариата КМУ, соответствующее решение принято на заседании правительства 11 июня.

Министр Кабинета министров Остап Семерак пояснил, что открытый отбор кандидатов на политическую должность заместителей министра состоится впервые.

«Это задача приобретает особую актуальность в преддверии подписания экономической части Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Таким образом, фактически впервые в новейшей истории Украины правительство обеспечит максимальную прозрачность и открытость для широкой общественности в процессе принятия важных кадровых решений», - отметил министр.

По его словам, в ближайшие дни на официальном правительственном портале и в газете «Правительственный курьер» будет опубликовано объявление о начале процедуры открытого отбора кандидатов на должность заместителя министра по вопросам европейской интеграции.

Объявления будет содержать ряд рекомендованных квалификационных требований к потенциальным кандидатам, которые, в частности, должны иметь: высшее образование по образовательно-квалификационному уровню магистра или специалиста, желательно обучение за рубежом в рамках европейских студий; опыт проектной работы и, желательно, опыт ведения переговоров с европейскими странами и институтами ЕС, в частности в составе делегаций Украины; понимание механизмов функционирования институтов Европейского Союза, компетенции его основных органов, а также процессов принятия решений в рамках ЕС; знакомство с основами европейского права (acquis communautaire), в частности положениями нормативных актов ЕС (директивами, регламентами, решениями) с учетом компетенции соответствующего министерства; знание положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС; понимание практических методов адаптации украинского законодательства к положениям европейского права и гармонизации его положений со стандартами ЕС; знание английского и, желательно, других иностранных языков на уровне, который позволяет вести профессиональный диалог с зарубежными партнерами.

Читайте такжеВ украинских министров появятся заместители по евроинтеграцииВ двухнедельный срок со дня объявления граждане Украины, которые желают принять участие в отборе, смогут направить необходимые документы в Секретариат Кабинета министров. Открытый отбор проводится поэтапно: публикации объявления о проведении конкурса; прием документов от лиц, желающих принять участие в отборе, и отправка в соответствующие министерства; проведение собеседований и отбор кандидатов.

В недельный срок Секретариат КМУ направляет полученные документы в соответствующие министерства для их дальнейшего рассмотрения комиссией по отбору, в частности определения соответствия профессиональной компетентности кандидата должности заместителя министра по вопросам европейской интеграции.

Как сообщал УНИАН, во всех министерствах дополнительно вводится должность заместителя министра по вопросам европейской интеграции с целью усиления институционной способности органов исполнительной власти по реализации евроинтеграционного курса Украины.