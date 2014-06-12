Штаб АТО сообщает о наличии у террористов двух танков, находящихся на вооружении РФ - Тымчук

Об этом написал на своей странице в соцсети руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

"По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», информация о наличии у террористических групп в Снежном двух танков соответствует действительности. По предварительным данным, речь идет о танках Т-72. Информация о танках в Снежном подтверждается как нашими источниками, так и штабом АТО", - написал в соцсети эксперт. Читайте такжеВоенные захватили бронированный КАМАЗ террористов. Идентичные Россия производит для своей армии

В Украине эти танки выведены из боевого состава Вооруженных сил. Вместе с тем, они находятся на вооружении армии России, подчеркнул Тымчук.

"Также есть данные о том, что БТР, имеющиеся у боевиков в Снежном, ранее были захвачены российскими военными в Крыму на территории частей украинских войск береговой обороны", - подчеркнул эксперт.