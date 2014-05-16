Украина готова закрыть границу с РФ - пограничники

Государственная пограничная служба Украины готова закрыть на границе с РФ пункты пограничного пропуска в случае повторения попыток их захвата или блокирования местными жителями или боевиками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил начальник пресс-службы ГПСУ Сергей Астахов.

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“Если будут продолжаться попытки блокирования или захвата пунктов пограничного пропуска, то пограничной службе ничего не остается, как закрыть эти пункты пропуска”, - сказал он.

Астахов отметил, что также может быть ограничено движение транспорта через эти пункты или пропуска людей, что, безусловно, создаст достаточно много неудобств, прежде всего, для жителей населенных пунктов, расположенных вблизи этих пунктов.