В Лисичанске боевики размещают снайперов на крышах
01:15, 12 июня 2014Политика
2 0
В Лисичанске, на Луганщине, активизировались террористические силы.
Reuters
Местное издание informator.lg.ua ссылаясь на местных жителей, передает, что боевики укрепляют свои позиции.
Террористы захватили многоэтажное здание ремонтно-наладочного управления, которое находится в самом центре города, в непосредственной близости от жилых домов.
Читайте такжеТеррористы окопались в Снежном из-за стратегического завода авиапрома - активист
У входа в здание возводят баррикады, а на крыше разместили снайперов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter