В Лисичанске боевики размещают снайперов на крышах

Местное издание informator.lg.ua ссылаясь на местных жителей, передает, что боевики укрепляют свои позиции.

Террористы захватили многоэтажное здание ремонтно-наладочного управления, которое находится в самом центре города, в непосредственной близости от жилых домов.

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У входа в здание возводят баррикады, а на крыше разместили снайперов.