В деле Кушнарёва может произойти новый поворот

Следствия длиной в год и множества экспертиз оказалось недостаточно - дело Кушнарева надо расследовать дальше. Так считает потерпевшая сторона. Адвокат Татьяны и Андрея - детей погибшего нардепа - Вячеслав Стовба сейчас готовит ходатайство в прокуратуру Харьковской области.

- Этому ходатайству мы придаем огромное значение, - признался Стовба «Комсомольской правде».- Мы изучили часть материалов уголовного дела, и они дали нам повод обратиться с просьбой о проведении дополнительных следственных действий прокуратурой Харьковской области. Эти следственные действия относятся к самой сердцевине происшествия, в результате которого был смертельно ранен Евгений Петрович. Вот все, что я могу вам сказать. На большее не имею права.

Дополнительную информацию о сути ходатайства Вячеслав Стовба пообещал сообщить позднее. И добавил, что потерпевшая сторона уже изучила около половины материалов уголовного дела.