Богатырёва прошла «смотрины» в Москве

Раиса Богатырёва сегодня завершит свой двухдневный визит в Москву. Все, что требовалось от новоиспеченного секретаря Совета национальной безопасности, - подготовить заседание Межгосударственной украинско-российской комиссии и визит Виктора Ющенко. С чем Богатырева удачно справилась, согласовав окончательную дату проведения заседания (как и предполагалось — 12 февраля), пишет газета "Дело". Она подчеркнула, что вопрос участия премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в заседании комиссии на высшем уровне определит президент Украины. Затем исполняющий обязанности секретаря Совбеза России Валентин Соболев вместе со своей украинской коллегой подготовили документы для подписания на заседании комиссии Ющенко-Путин, среди которых - План действий на 2008 год.

Богатырёва также пообщалась с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Дискуссия касалась социальных и гуманитарных вопросов - урегулирования правового статуса украинцев и проблем трудовых мигрантов.

Эксперты изначально не рассчитывали на значительные результаты этой поездки, отмечая, что Богатырёва никогда не принимала участия в серьезных переговорах ни с Кремлем, ни с западными стратегическими партнерами. Поэтому ожидать обсуждения наиболее щекотливых вопросов двухсторонних отношений не приходилось.