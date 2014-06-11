Янукович, экс-чиновники из СБУ и Минобороны выдали РФ секретную информацию - советник Авакова

Экс-президент Украины Виктор Янукович и бывшие высокопоставленные лица из СБУ и Минобороны, которые сейчас находятся в Москве, выдали России секретную информацию.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире "5 канала".

"У нас два бывшие министры обороны находятся в России. Секретные носители, которые сдали полностью все расклады по войскам. У нас два бывших начальника СБУ также находятся в России. Бывший начальник службы внешней разведки Григорий Ильяшов тоже находится в России", - заявил он.

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"Плюс бывший Верховный Главнокомандующий Янукович также в России. России были полностью известны все расклады, все материальное и моральное состояние украинских сил", - подчеркнул Геращенко.

По его словам, Украина была не готова к такого рода конфликту.

"Это так называемая гибридная война, когда Россия не вводит сюда официальные войска, но вводит своих боевиков, наемников, которые финансируются семьей Януковича, может быть и другими уже русскими фондами", - сказал он.