Сноуден не предлагал России секретную информацию - Путин

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал журналистам в преддверии саммита «Большой двадцатки».

«Он (Сноуден) нам ничего не предлагал, мы от него ничего не получали, и у нас желания даже этого нет. Мы исходим из того, мы тоже люди профессиональные, что все, что он мог сказать, все и так известно американским нашим коллегам из спецслужб, они уже купировали все возможные риски для себя в этом плане, все заменили, уничтожили, поменяли», - сказал Путин.

По его словам, американским спецслужбам выгодно преподнести Сноудена как предателя, но он человек совершенно другого склада ума и чувствует себя борцом за права человека.

«Его можно в качестве такого не признавать, но это уже дело тех, кто дает оценки, но он себя позиционирует именно так и с нами ведет себя именно так. У нас нет никакого желания привлекать его к какому-то сотрудничеству, выкачивать из него какую-то информацию. Он никогда и не пытался нам ничего давать, а мы ничего не пытались из него выуживать», - заверил Путин.

На вопрос, мог бы Сноуден дожить до старости в России, Путин ответил: «Я иногда думал о нем. Он странный парень. Молодой человек, ему 30 лет с небольшим, что он себе думает, я не представляю. Как он собирается строить свою будущую жизнь? В принципе, он обрек себя на достаточно сложную жизнь. Что он будет дальше делать, я даже не представляю».

«Но дальше-то что? Может быть, пройдет какое-то время, и сама Америка поймет, что имеет дело не с предателем и шпионом, а имеет дело с человеком, у которого есть определенные убеждения. Их можно оценивать по-разному. И, может быть, будут найдены и в этом случае какие-то компромиссы. Я не знаю, это его судьба, но он ее выбрал и сделал это самостоятельно. Он считает, что это благородно, что это оправдано, и такие жертвы нужны. Это его выбор», - сказал Путин.

При этом он подчеркнул, что Россия не выдаст США Сноудена, так как между странами нет соответствующего соглашения. «Мы совсем его не защищаем. Проблема в том, что у нас нет с Соединенными Штатами соглашения о взаимной выдаче преступников. Мы Соединенным Штатам многократно предлагали заключить такое соглашение, и получили отказ», - сказал Путин.

Как сообщал УНИАН, разыскиваемый США экс-сотрудник ЦРУ Сноуден с 23 июня находился в транзитной зоне московского аэропорта «Шереметьево». В США Сноуден обвиняется в разглашении секретной информации. Его американский паспорт был аннулирован, поэтому он не мог покинуть транзитную зону "Шереметьево". Сноуден обратился в Федеральную миграционную службу РФ с запросом на предоставление временного убежища в России.

Белый дом настаивал на возвращении Сноудена в США.

1 августа Сноуден получил временное убежище в России сроком на год.