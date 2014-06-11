Bloomberg: Переговоры о газе между Украиной и Россией возобновились после разговора Путина и Меркель

В статье Евы Круковской и Елены Мазневой под названием «Переговоры о газе между Украиной и Россией возобновились после разговора Путина и Меркель» на сайте Bloomberg.com сообщается о том, что Россия дала Украине дополнительно шесть дней, чтобы начать выплаты по газовому договору с Европейским Союзом, в то время как стороны готовились возобновить переговоры сегодня в Брюсселе.

Новым крайним сроком будет 16 июня, сообщил сегодня по телефону Сергей Куприянов, пресс-секретарь российского газового экспортера ОАО Газпром. Переговоры между министром энергетики России Александром Новаком, его украинским коллегой Юрием Проданом и комиссаром ЕС по энергетике Гюнтером Эттингером должны были возобновить сегодня в 9:30 утра по местному времени. За ними последуют двусторонние встречи, сообщалось вчера в заявлении Европейской комиссии.

Европейский Союз, который импортирует около 15 % своего газа из России через украинский газопровод, пытается помочь двум странам заключить договор, чтобы предотвратить сокращение поставок из-за споров об оплате за газ и территориальных претензий. В Украине продолжаются столкновения между правительственными войсками и ополченцами, которые выражают свою приверженность России.

Эттингер оптимистично полагает, что соглашение, которое положит конец спорам о цене на газ, может быть достигнуто в ближайшие дни, сообщил он вчера вечером журналистам. Переговоры, которые должны были возобновить вчера вечером, перенесли на утро, так как российская делегация поздно прибыла в Брюссель, заявили представители ЕС.

«Конструктивная позиция»

Представители России «уполномочены продолжать переговоры, имея конструктивную позицию, с целью достижения взаимоприемлемого соглашения», несмотря на трудности, сообщила пресс-служба Кремля в электронном письме после того как президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили этот вопрос по телефону.

Прежде чем отправится в столицу Бельгии, Новак и главный исполнительный директор Газпрома Алексей Миллер встретились в Москве с Путиным, сказал чиновник, попросивший не называть его имени, так как встреча была частной. Газпром отказался давать комментарии Bloomberg.

В этом месяце Газпром заявил, что Украина должна погасить свои долги или платить за газ наперед, угрожая прекратить поставки газа, если она не заплатит в срок. Украина должна России 1,5 млрд. долл. за газ, который она получила в ноябре и декабре прошлого года, и 3 млрд. долл. за апрель и май, как утверждает Газпромом.

Украина не согласна с этой суммой и ценой, которую Россия подняла на 81 % в апреле. Газпром уже продлевал срок оплаты после 2 июня, когда получил от Украины 786 млн. долл. за поставки, сделанные в феврале и марте.

«Я попросил Газпром об отсрочке в надежде достичь соглашения», – сказал Путин 6 июня после первой встречи с новым украинским президентом Петром Порошенко во Франции.

Газпром и НАК Нафтогаз Украины не могут прийти к согласию по поводу суммы долга за поставки, сделанные в последние месяцы, и будущей цены на газ.

В апреле Газпром отменил скидку, которую предоставил в декабре в связи с тем, что долг Украины постоянно рос, а Россия возобновила экспортные пошлины, которые в 2010 г. она обменяла на возможность базирования своего Черноморского флота в Крыму, который Путин аннексировал в марте.

Украина отказалась платить завышенную цену в 485 долл. за тысячу кубометров, требуя вернуть цену, которую она платила в первом квартале, составляющую 268.50 долл.