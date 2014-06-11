Мэр Донецка считает, что возможное введение военного положения на востоке Украины усугубит ситуацию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

Лукьянченко отметил, что со стороны многих политиков, депутатов, «раздаются призывы о введении военного положения, разворачивании полноценных военных действий на территории Донецкой и Луганской областей», но «никто до сегодняшнего времени не разобрался, почему сотни вооруженных боевиков практически беспрепятственно проникают на территорию нашей страны, и кто им платит».Читайте такжеВ Донецке ухудшается криминогенная ситуация: у дончан отбирают автомобили и грабят на улицах - мэр

«Я уверен, что ни один наемник за идею не воюет. На эти веские причины никто внимания не обращает», - подчеркнул мэр Донецка.

По его словам, все структуры жизнеобеспечения городов и районов Донецкого региона находятся на грани гуманитарной катастрофы, и введение военного положения «не улучшит, а лишь усугубит ситуацию».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 июня, и.о. министра обороны Украины Михаил Коваль перед заседанием Кабинета министров заявил журналистам, что вопрос о введении военного положения в отдельных местностях Донецкой и Луганской областей на данный момент не стоит.Читайте такжеНа Донетчине и Луганщине не стоит вопрос о введении военного положения - Минобороны

По словам Коваля, заседания Совета национальной безопасности и обороны относительно введения военного положения в районах проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях не было. На вопрос, состоится ли заседание в ближайшее время, Коваль сказал: "Не готов ответить".