Минюст согласен восстановить финансирование партий

Министерство юстиции Украины обратилось к правительству с представлением относительно возобновления государственного финансирования уставной деятельности политических партий. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Андрей БОГДАН сегодня в ходе заседания круглого стола, посвященного европейским правилам противодействия коррупции в финансировании политических партий и избирательных кампаний.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, А.БОГДАН напомнил, что Законом Украины "О государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" упомянутые нормы исключены из закона о политических партиях и из Бюджетного кодекса Украины.

В то же время, сообщил заместитель министра юстиции, Минюст планирует разработать на протяжении 2008 года законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О политических партиях в Украине" относительно финансирования политических партий.

Среди норм, которые будут предложены в законопроекте, предусматривается установить критерии государственной поддержки политических партий; публичности пожертвований политическим партиям и введение ограничения размера таких пожертвований; внедрение специального учета прямых и непрямих расходов, связанных с избирательными кампаниями относительно каждой политической партии, каждого списка кандидатов. Кроме того, планируется определить критерии представления и предания огласке регулярных отчетов политических партий; ведение независимого наблюдения за финансированием политических партий и избирательных кампаний; а также установление эффективных, пропорциональных и убедительных санкций за нарушение правил относительно финансирования политических партий и избирательных кампаний.

По словам А.БОГДАНА, к этой работе планируется пригласить институты гражданского общества, а также европейские институции.

Заместитель министра юстиции отметил, что финансирование деятельности политических партий и избирательных кампаний в частности, является признанной европейской практикой.

А.БОГДАН напомнил, что Украиной взяты к выполнению документы Советы Европы, среди которых Рекомендации о финансировании политических партий (ПАСЕ 2001), Правила относительно финансирования политических партий (Венецианская Комиссия 2001), Рекомендации о единых правилах против коррупции при финансировании политических партий и избирательных кампаний (Рекомендация Комитета Министров Совета Европы 2003).