Донецкий горсовет: водоснабжение в городе стабильное, причин для паники нет

В Донецке, несмотря на выход из строя 10 июня насосной станции I подъема водоканала «Северский Донец - Донбасс» в результате артиллерийского обстрела, водоснабжение города остается стабильным.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого горсовета, вода на город поступает в полном объеме без перебоев, «поэтому причин для паники у горожан нет, и о каких-либо изменениях в графике подаче воды предприятие будет сообщать жителям незамедлительно».

Читайте такжеСепаратисты в Донецке разворовывают захваченный благотворительный фонд

В горсовете также отметили, что резервных водохранилищ, из которых временно осуществляется забор воды компанией «Вода Донбасса», достаточно до полной ликвидации последствий аварии. В случае каких-либо усложнений ситуации либо длительной остановки работы канала, возможно временное сокращение объемов водоподачи и не исключен временный переход на подачу воды по графику, однако в таком случае население будет заблаговременно информировано о таких изменениях.

Сейчас нет оснований для того, чтобы делать крупные запасы воды, подчеркнули в горсовете.

Читайте такжеНа Донбассе террористы похитили проукраинского активиста Николая Рудого - очевидцы

Директор КП «Донецкгорводоканал» Юрий Перебейнос призвал потребителей «сохранять спокойствие, потому что на данный момент ситуация контролируемая и никак не отразилась на водоснабжении Донецка». Он также обратился к жителям с убедительной просьбой доверять только официальной информации.

«Если у вас в доме отсутствует вода, обратитесь в диспетчерскую службу водоканала для выяснения причины остановки водоснабжения. Скорее всего, это вынужденная кратковременная остановка на время ремонтных работ и при этом нет причин для волнения», - объяснил Перебейнос.

Как сообщал УНИАН, вчера, 10 июня, водоканал «Северский Донец – Донбасс» из-за артиллерийского обстрела был временно остановлен, убиты два сотрудника компании «Вода Донбасса».