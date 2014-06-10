Водоканал «Северский Донец - Донбасс» из-за артобстрела временно остановлен - ОГА

Об этом УНИАН сегодня, 10 июня, сообщили в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации со ссылкой на коммунальное предприятие «Компания «Вода Донбасса».

«Сегодня в 10.00 в результате артиллерийского обстрела на территории насосной станции I подъема канала «Северский Донец-Донбасс» были смертельно ранены два сотрудника КП «Компания «Вода Донбасса» и причинен ущерб зданию насосной станции. Вследствие этого в 10.30 была остановлена работа насосных агрегатов насосной станции I подъема, а в 12.00 - станции подъема. Обслуживающий персонал не имел возможности работать во время обстрела», - сказано в сообщении.

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При этом подчеркнуто, что «возобновление работы будет возможно после прекращения огня, обследования оборудования, возможности доставки работников и обеспечения связи».

«На период остановки канала «Северский Донец - Донбасс» водоснабжение городов и поселков будет осуществляться из резервных водохранилищ. В случае длительной остановки канала возможен перевод городов на сокращенный график подачи воды», - отметили в ОГА.