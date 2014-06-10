Госдума разрешила сделать из аннексированного Крыма игорную зону

Документ внес в Госдуму президент Владимир Путин, сообщает пресс-служба российского парламента, сообщает Крым.Реалии.

Действующим законом предусмотрено создание игорных зон на территории Алтайского края, Краснодарского края, Приморского края, Калининградской области. Этот перечень дополняется «российским» Крымом.

В тексте законопроекта указывается, что границы игорной зоны на территории «Республики Крым» определяются органами «исполнительной власти» республики.

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Существующие в России проекты игорных зон сложно назвать успешными. Пока из четырех созданных в 2009 году зон («Приморье» в курортной зоне Уссурийского залива, «Сибирская монета» в Алтайском крае, «Янтарная» в Калининградской области и «Азов-Сити» на границе Краснодарского края и Ростовской области) заработала только одна – «Азов-Сити».

Однако и там инвестиции, сумма которых оценивается примерно в 1,4 миллиарда рублей, пока не окупились.