Генсек НАТО считает, что Россия начала вести более самоуверенную политику
Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что Россия начала вести более самоуверенную политику, чем раньше.
Об этом он сказал сразу после переговоров с россиянами в эксклюзивном интервью ТСН.Тиждень.
Расмуссен отметил, что не знает о ближайших планах России, но заметил, что она проводит гораздо более самоуверенную политику, чем раньше.
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«Россия очень четко продемонстровала это своей агрессией против Украины и значительным увеличением военного присутствия на украинских границах. И, к сожалению, я думаю, мы еще будем наблюдать такую ”самоуверенного” российскую политику еще достаточно длительное время», - заявил генсек НАТО.
Говоря об агрессии России, он сказал, что Россия ввела «новый стиль войны»: «Они отправляют своих военных без шевронов, «зеленых человечков» и это сочетается со сложной информационной или «дезинформационной» кампанией. Это новый стиль войны, с которой нам придется иметь дело. И мы начали готовиться к тому, чтобы улучшить нашу способность отражать такие скрытые атаки».
Как сообщал УНИАН, 3 июня в Брюсселе НАТО в очередной раз призвало Россию вернуть Украине Крым, отвести войска от границы и не поддерживать террористов.