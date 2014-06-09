Генсек НАТО считает, что Россия начала вести более самоуверенную политику

Об этом он сказал сразу после переговоров с россиянами в эксклюзивном интервью ТСН.Тиждень.

Расмуссен отметил, что не знает о ближайших планах России, но заметил, что она проводит гораздо более самоуверенную политику, чем раньше.

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«Россия очень четко продемонстровала это своей агрессией против Украины и значительным увеличением военного присутствия на украинских границах. И, к сожалению, я думаю, мы еще будем наблюдать такую ”самоуверенного” российскую политику еще достаточно длительное время», - заявил генсек НАТО.

Говоря об агрессии России, он сказал, что Россия ввела «новый стиль войны»: «Они отправляют своих военных без шевронов, «зеленых человечков» и это сочетается со сложной информационной или «дезинформационной» кампанией. Это новый стиль войны, с которой нам придется иметь дело. И мы начали готовиться к тому, чтобы улучшить нашу способность отражать такие скрытые атаки».

Как сообщал УНИАН, 3 июня в Брюсселе НАТО в очередной раз призвало Россию вернуть Украине Крым, отвести войска от границы и не поддерживать террористов.