В Черкасскую область прибыл автобус с беженцами из Донецкой области

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации, в автобусе приехали три семьи – 7 взрослых и 10 детей.

Председатель Черкасской ОГА Юрий Ткаченко направил в Красноармейск транспорт для вывоза на Черкасщину семей с детьми.Читайте такжеВ Украине количество внутренних мигрантов превысило 10 тысяч человек - ООН

По словам директора Черкасского областного контактного центра Леонида Станчука, в координационный штаб приема переселенцев поступил телефонный звонок с просьбой принять беженцев из Донецкой области. Руководство области выразило готовность не только разместить многодетные семьи в области и оказать им всю необходимую помощь, но и снарядило бригаду правоохранителей для доставки людей из зоны конфликта.

Как сообщил председатель Черкасской народной самообороны Геннадий Шевченко, автобус пересек восемь блокпостов, проезжал через зоны боевых конфликтов. Задание осложнялось еще и тем, что среди пассажиров находилась парализованная после ДТП женщина.

Разместят переселенцев в Каневе в специально подготовленном туристическом комплексе, где они получат питание и социальную помощь. Родителям предложат работу, детей устроят в дошкольные заведения.Читайте такжеДетей-беженцев из Луганщины в Одессе обещают сводить в цирк и дельфинарий

Как сказал Станчук, Черкасщина готова принимать переселенцев с востока, в области уже находятся около 100 человек. Еще пять семей 7 июня приехали в область самостоятельно. Все они будут размещены.

Черкасские правоохранители планируют в ближайшее время новый рейд на восток Украины.