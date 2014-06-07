Погиб один член экипажа сбитого над Славянском самолета Ан-26 - Тымчук

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. Читайте такжеПилотам удалось покинуть борт самолета, который боевики сбили над Славянском - Тымчук

"По уточненным данным, к глубокому сожалению, вчера не весь экипаж смог покинуть борт подбитого над Славянском Ан-26. Борт покинули 3 члена экипажа, 1 из них погиб. Относительно оставшихся на борту членов экипажа данные уточняются", - написал Тымчук.