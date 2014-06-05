Посол России Михаил Зурабов возвращается на работу в Украину
15:05, 05 июня 2014Политика
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Посол России Михаил Зурабов после трехмесячного отсутствия возвращается в Украину, сообщил пресс-секретарь российского посольства в Украине Олег Гришин.
Посол России в Украине Михаил Зурабов возвращается на работу / фото УНИАН
«Я могу подтвердить, что Михаил Зурабов возвращается в Украину», - сказал Олег Гришин, не уточнив при этом, когда именно возвращается посол.
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Как сообщал УНИАН, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин сообщил, что 7 июня Михаил Зурабов примет участие в церемонии инаугурации президента Украины Петра Порошенко.
24 февраля министерство иностранных дел России вызвало своего посла в Украине на консультации в Москву. С тех пор Михаил Зурабов находился в России.
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