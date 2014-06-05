На инаугурацию президента Украины прибудет посол России Зурабов

«Принято решение о том, что в официальной церемонии инаугурации избранного президента Украины, которая должна пройти 7 июня в Верховной Раде, примет участие посол России Михаил Зурабов", - сказал заместитель министра иностранных дел России Григория Карасин, передает ИТАР-ТАСС.

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Информированный дипломатический источник сообщил, что Михаил Зурабов примет участие только в официальной части церемонии инаугурации. «Российский посол примет участие только в официальной части церемонии, в приеме наш представитель участвовать не будет», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 3 июня директор департамента информационной политики Министерства иностранных дел Евгений Перебыйнис сообщил, что Россия приглашена на церемонию инаугурации Петра Порошенко на уровне временного поверенного в делах России.