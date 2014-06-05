Парламент прекратил полномочия депутата Виталия Кличко
10:29, 05 июня 2014Политика
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Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Виталия Кличко.
Виталий Кличко лишен депутатского мандата в связи с избранием на должность мэра / фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 255 народных депутатов из 328, зарегистрированных в сессионном зале.
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Во время голосования Виталий Кличко присутствовал в сессионном зале парламента и с кем-то разговаривал по мобильному телефону.
После результативного голосования председатель Верховной Рады Александр Турчинов поздравил Виталия Кличко с избранием на пост киевского городского председателя и пожелал ему плодотворной работы на этой ответственной должности.
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