Парламент прекратил полномочия депутата Виталия Кличко

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 255 народных депутатов из 328, зарегистрированных в сессионном зале.

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Во время голосования Виталий Кличко присутствовал в сессионном зале парламента и с кем-то разговаривал по мобильному телефону.

После результативного голосования председатель Верховной Рады Александр Турчинов поздравил Виталия Кличко с избранием на пост киевского городского председателя и пожелал ему плодотворной работы на этой ответственной должности.