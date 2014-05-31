Кличко: Майдан отстоял демократию в Украине и сейчас должен определиться со своим будущим

Об этом заявил журналистам лидер «Удара» Виталий Кличко.

«Майдан вернул демократию в Украине. Миллионы граждан нашей страны, среди которых сотни тысяч киевлян, вышли отстаивать свое будущее и будущее своей страны, - отметил Кличко. - Я боролся на Майдане с первого дня. Мы не допустили разгона Майдана тогда - не допустим и сегодня, кто бы какие провокации не оказывал».

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По словам Кличко, «мы понимаем, что страна и столица должны возвращаться к мирной жизни и начинать реформы, которых требуют люди. Сегодня Майдан должен самоопределиться со своим будущим», - подчеркнул лидер «Удара».

Кличко, который получил поддержку более половины граждан на выборах мэра столицы, поздравил киевлян с Днем города и пообещал обеспечить в столице надлежащее функционирование всех служб и инфраструктуры, «чтобы Киев стал городом, комфортным для жизни - таким, каким его хотят видеть жители столицы».