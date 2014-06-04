В Красном Луче вооруженные люди захватили налоговую
10:04, 04 июня 2014Политика
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Министерство доходов и сборов заявляет о захвате 3 июня здания налоговой инспекции в городе Красный луч Луганской области.
Люди с оружием захватили админздание в Красном Луче / Reuters
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Миндоходов, на которое ссылается сайт 0642.
"Сегодня около 12:30 в здание, которое находится на балансе ГНИ в г. Красный Луч ГУ Миндоходов в Луганской области, прибыли 15 неизвестных лиц, одетые в камуфлированную спецодежду и вооружены автоматическим оружием. Они представились ополченцами "Армии Юго-Востока" и осуществили захват админздания", - говорится в сообщении.
Читайте такжеВ Красном Луче боевики захватили здание исполкомаКак отмечается, на момент захвата в здании находился один сотрудник охраны, который был вынужден покинуть здание. "Сотрудников ГУ Миндоходов в Луганской области в помещении не было", - добавили в пресс-службе.
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