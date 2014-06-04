Курсанты Одесской морской академии пройдут практику на кораблях НАТО

Как рассказал начальник факультета, капитан первого ранга Ростислав Шаров, некоторые страны НАТО вышли с инициативой, чтобы курсантов военно-морской академии во время прохождения практики привлечь на свои надводные корабли, которые дислоцируются в Средиземном море. «Руководство флота и академии предложило это сделать на базе 4 курса. Таким образом, 4 курс имеет все шансы в этом году проходить практику на кораблях НАТО», - рассказал Ростислав Шаров.

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Кроме того, он сообщил, что 5 июня трое курсантов факультета ВМС отбывают на обучение в Великобританию на полтора года. Это первые курсанты, которые командированы на обучение в страны НАТО.

Как сообщал УНИАН, в Одессу из аннексированного Крыма прибыли 50 офицеров и 100 курсантов Академии военно-морских сил им. П. Нахимова. В настоящее время Академия военно-морских сил им. П. Нахимова функционирует в составе Одесской национальной морской академии в виде факультета ВМС набирает вдвое больше курсантов.