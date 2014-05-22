17 курсантов ВМС продолжат обучение в вузах Великобритании и Франции

Кроме основных предметов обучения будущие офицеры усиленно изучают английский язык.

Как рассказал исполняющий обязанности заместителя начальника Академии ВМС имени П. С. Нахимова по воспитательной работе капитан 2 ранга Аркадий Степаненко, внимание изучению этой дисциплины уделяется не случайно: по спецификой прохождения службы морские офицеры посещают многие страны мира и бок о бок с иностранными партнерами, участвуют в совместных Международных военно-морских учениях и операциях. Дополнительной мотивацией для курсантов является тот факт, что некоторые из них вскоре может продолжить обучение в высших учебных заведениях Европы.

- К Министерства обороны Украины поступили предложения от наших партнеров из Великобритании и Франции. Военные ведомства этих государств готовы предоставить свои услуги относительно продолжения обучения в их военных вузах наших второ - и третьекурсников, которые будут проходить морскую практику на кораблях НАТО, - рассказал офицер.

Планируется, что с 1 сентября текущего года и до получения лейтенантских погон в Великобритании на бесплатной основе будут учиться десять курсантов, а во Франции - семь.

- Сейчас идет отбор кандидатов на обучение. Таким правом смогут воспользоваться только те, кто по итогам текущего учебного года продемонстрируют лучшие показатели в военной дисциплине и обучении, ведь проходить военно-морскую подготовку за рубежом - это и престижно, и познавательно, и очень ответственно, - отметил капитан 2 ранга Аркадий Степаненко.