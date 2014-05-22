17 курсантов ВМС продолжат обучение в вузах Великобритании и Франции
В Одессе, на базе Военной академии, продолжается подготовка курсантов Академии Военно-Морских Сил имени П. С. Нахимова, которых передислоцировали из временно оккупированного Крыма.
Кроме основных предметов обучения будущие офицеры усиленно изучают английский язык.
Как рассказал исполняющий обязанности заместителя начальника Академии ВМС имени П. С. Нахимова по воспитательной работе капитан 2 ранга Аркадий Степаненко, внимание изучению этой дисциплины уделяется не случайно: по спецификой прохождения службы морские офицеры посещают многие страны мира и бок о бок с иностранными партнерами, участвуют в совместных Международных военно-морских учениях и операциях. Дополнительной мотивацией для курсантов является тот факт, что некоторые из них вскоре может продолжить обучение в высших учебных заведениях Европы.
- К Министерства обороны Украины поступили предложения от наших партнеров из Великобритании и Франции. Военные ведомства этих государств готовы предоставить свои услуги относительно продолжения обучения в их военных вузах наших второ - и третьекурсников, которые будут проходить морскую практику на кораблях НАТО, - рассказал офицер.
Планируется, что с 1 сентября текущего года и до получения лейтенантских погон в Великобритании на бесплатной основе будут учиться десять курсантов, а во Франции - семь.
- Сейчас идет отбор кандидатов на обучение. Таким правом смогут воспользоваться только те, кто по итогам текущего учебного года продемонстрируют лучшие показатели в военной дисциплине и обучении, ведь проходить военно-морскую подготовку за рубежом - это и престижно, и познавательно, и очень ответственно, - отметил капитан 2 ранга Аркадий Степаненко.