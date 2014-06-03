На Днепропетровщине обещают полмиллиона долларов за доставку Царева в милицию
Штаб нацзащиты Днепропетровской области за доставку Царева правоохранителям обещает вознаграждение в размере 500 тыс. долл.
Штаб национальной защиты Днепропетровской области за доставку «гражданина Царева Олега Анатольевича» правоохранительным органам Украины обещает вознаграждение в размере 500 тыс. долл. США.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Днепропетровской облгосадминистрации Борис Филатов.
«Вышеупомянутый гражданин обвиняется в совершении преступлений по статьям 109, ч.3, 110, ч.2 Уголовного кодекса Украины», - пишет Филатов.
Контактный телефон (056) 742 70 85.
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Выплата вознаграждения и конфиденциальность гарантируются.
Как сообщал УНИАН, против депутата от Партии регионов Царева открыто несколько уголовных производств за призывы к сепаратизму.
И.о. генпрокурора Олег Махницкий обратился в Верховную Раду с представлением о лишении Царева депутатских полномочий для привлечения к уголовной ответственности.
Сегодня, 3 июня, Верховная Рада дала согласие на привлечение Царева к уголовной ответственности и его арест.