На Днепропетровщине обещают полмиллиона долларов за доставку Царева в милицию

Штаб национальной защиты Днепропетровской области за доставку «гражданина Царева Олега Анатольевича» правоохранительным органам Украины обещает вознаграждение в размере 500 тыс. долл. США.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Днепропетровской облгосадминистрации Борис Филатов.

«Вышеупомянутый гражданин обвиняется в совершении преступлений по статьям 109, ч.3, 110, ч.2 Уголовного кодекса Украины», - пишет Филатов.

Контактный телефон (056) 742 70 85.

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Выплата вознаграждения и конфиденциальность гарантируются.

Как сообщал УНИАН, против депутата от Партии регионов Царева открыто несколько уголовных производств за призывы к сепаратизму.

И.о. генпрокурора Олег Махницкий обратился в Верховную Раду с представлением о лишении Царева депутатских полномочий для привлечения к уголовной ответственности.

Сегодня, 3 июня, Верховная Рада дала согласие на привлечение Царева к уголовной ответственности и его арест.