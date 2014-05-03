Штаб нацзащиты поднял вознаграждение за сданное оружие

Об этом УНИАН сообщили в Штабе.

В частности за автомат типа АКМ - назначена награда 3 тыс долларов, за пулемет и гранатомет - 5 тыс долларов.

Читайте такжеНа Днепропетровщине выплатили по $10 тысяч уже за 8 сепаратистовПо информации Штаба, оружие принимается на таких блок-постах на территории Днепропетровской области: «Александрополь», «Славянка-граница» и «Покровка».

Для сдачи оружия не обязательно предъявлять документы, удостоверяющие личность.

Выплата вознаграждения производится на месте немедленно.