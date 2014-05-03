Штаб нацзащиты поднял вознаграждение за сданное оружие
04:22, 03 мая 2014Политика
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Штаб национальной защиты Днепропетровской области с целью усиления борьбы с сепаратизмом, бандитизмом и диверсионными группами наемников с 3-го мая увеличивает денежное вознаграждение за сданное оружие.
За АК дадут 3 тысячи долларов / blog-donbassa.com
Об этом УНИАН сообщили в Штабе.
В частности за автомат типа АКМ - назначена награда 3 тыс долларов, за пулемет и гранатомет - 5 тыс долларов.
Читайте такжеНа Днепропетровщине выплатили по $10 тысяч уже за 8 сепаратистовПо информации Штаба, оружие принимается на таких блок-постах на территории Днепропетровской области: «Александрополь», «Славянка-граница» и «Покровка».
Для сдачи оружия не обязательно предъявлять документы, удостоверяющие личность.
Выплата вознаграждения производится на месте немедленно.
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