Боевик застрелил жителя Макеевки во дворе дома
19:40, 03 июня 2014Политика
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Неизвестный в камуфляже застрелил макеевчанина во дворе дома.
Вооруженный террорист / REUTERS
В Горняцкий РО Макеевки от 56-летней женщины поступило сообщение о том, что во дворе дома по ул. Запорожская обнаружен труп 47-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.
Об этом сообщается на сайте ГУМВД Украины в Донецкой области.
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Выездом следственно-оперативной группы установлено, что в 20.00 неизвестный в камуфляжной форме, находясь во дворе указанного дома, из неустановленного оружия произвел выстрел в грудь потерпевшему, от чего последний скончался на месте. Внесены в ЕРДР сведения с квалификацией по ч. 1 ст. 115 УК Украины.
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