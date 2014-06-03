Перед зданием ОГА в Донецке продолжают разбирать баррикады террористов

В Донецке около здания ОГА продолжается демонтаж баррикад.

Как сообщил 62.ua начальник управления благоустройства и коммунального обслуживания Донецкого городского совета Константин Савинов, руководство террористической организации "ДНР" обратилось в коммунальные предприятия города за помощью в наведении порядка вокруг здания.

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"Была предоставлена коммунальная техника для вывоза баррикад. Нам обещали в помощь 40-50 человек для проведения погрузочных работ. К сожалению, эти люди не были предоставлены, и мы пытаемся своими силами убирать мусор. Три дня подряд проводился вывоз баррикад силами "ДНР" в несанкционированное место в район железнодорожного переезда по Панфилова. Так что мы вынуждены часть техники перебросить на вывоз этой свалки",- сказал Константин Савинов.

К сложностям разбора баррикад он отнес непонимание того, что находится под очередным слоем мусора.

Один из боевиков-лидеров террористической организации "ДНР" Макович попросил коммунальщиков вернуть часть шин на детскую площадку, с которой в свое время шины были вывезены на баррикады.