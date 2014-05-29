Возле Донецкой ОГА боевики разбирают баррикады
Никаких объяснений относительно того, что происходит, ни водители техники, ни люди в форме не дают.
Донецкий городской совет просит жителей ограничить пребывание возле здания областной государственной администрации, где вооруженные боевики так называемого батальона ополчения «Восток» разбирают баррикады.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого горсовета, возле здания Донецкой ОГА находятся люди в военной форме, строительная техника разбирает завалы и баррикады вокруг самого здания, объяснений относительно происходящего ни водители техники, ни люди в форме не дают.
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«Просим жителей быть максимально внимательными, ограничить пребывание в указанном районе и доверять исключительно официальной информации», - подчеркнуто в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 29 мая около 14.00 террористы так называемого батальона «Восток» окружили здание Донецкой облгосадминистрации и арестовали некоторых представителей самопровозглашенной «Донецкой народной республики», которых обвинили в мародерстве и предательстве.
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Также, по словам очевидцев, бойцы батальона «Восток» подогнали колесный погрузчик для демонтажа баррикад возле ОГА.
не понимаю происходящее. в Донога существенные силы батальона восток. разбирают баррикады (говорят, плохие, не помогут) и ищут мародеров.
- Feldman (@EvgenyFeldman) 29 мая 2014
пустили прессу к Донога, там убирают баррикады. подозреваемых в мародерстве арестовали и увезли pic.twitter.com/gjzXGtC0xw
- Feldman (@EvgenyFeldman) 29 мая 2014
украденные продукты из Метро pic.twitter.com/Wly6xeho3z
- ilya (31+) (@vasyunin) 29 мая 2014
объясняют востоковцы разбор баррикад в Донога: 1) они не защитят от вооруженного нападения 2) они горючи, будут мешать защищаться, опасны
- Feldman (@EvgenyFeldman) 29 мая 2014