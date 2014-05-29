Возле Донецкой ОГА боевики разбирают баррикады

Донецкий городской совет просит жителей ограничить пребывание возле здания областной государственной администрации, где вооруженные боевики так называемого батальона ополчения «Восток» разбирают баррикады.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого горсовета, возле здания Донецкой ОГА находятся люди в военной форме, строительная техника разбирает завалы и баррикады вокруг самого здания, объяснений относительно происходящего ни водители техники, ни люди в форме не дают.

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«Просим жителей быть максимально внимательными, ограничить пребывание в указанном районе и доверять исключительно официальной информации», - подчеркнуто в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 29 мая около 14.00 террористы так называемого батальона «Восток» окружили здание Донецкой облгосадминистрации и арестовали некоторых представителей самопровозглашенной «Донецкой народной республики», которых обвинили в мародерстве и предательстве.

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Также, по словам очевидцев, бойцы батальона «Восток» подогнали колесный погрузчик для демонтажа баррикад возле ОГА.