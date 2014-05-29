Возле Донецкой ОГА боевики разбирают баррикады

18:33, 29 мая 2014
Политика
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Никаких объяснений относительно того, что происходит, ни водители техники, ни люди в форме не дают.

@vasyunin

Донецкий городской совет просит жителей ограничить пребывание возле здания областной государственной администрации, где вооруженные боевики так называемого батальона ополчения «Восток» разбирают баррикады.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого горсовета, возле здания Донецкой ОГА находятся люди в военной форме, строительная техника разбирает завалы и баррикады вокруг самого здания, объяснений относительно происходящего ни водители техники, ни люди в форме не дают.

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«Просим жителей быть максимально внимательными, ограничить пребывание в указанном районе и доверять исключительно официальной информации», - подчеркнуто в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 29 мая около 14.00 террористы так называемого батальона «Восток» окружили здание Донецкой облгосадминистрации и арестовали некоторых представителей самопровозглашенной «Донецкой народной республики», которых обвинили в мародерстве и предательстве.

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Также, по словам очевидцев, бойцы батальона «Восток» подогнали колесный погрузчик для демонтажа баррикад возле ОГА.

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