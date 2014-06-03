Власть призвали денонсировать все стратегические договора, заключенные с Россией

Об этом говорится в заявлении фонда «Майдан иностранных дел» относительно пересмотра институциональных механизмов украинско-российских отношений.

В заявлении отмечено, что в контексте аннексии Крыма и необъявленной агрессии РФ против Украины «Майдан иностранных дел» уже отмечал целесообразность пересмотра институциональных механизмов украинско-российских отношений, в частности деятельности Украинско-Российской межгосударственной комиссии (УРМК).

Дипломаты «Майдана иностранных дел» отмечают, что в результате откровенного нарушения Российской Федерацией Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией от 31 мая 1997 года и ряда других двусторонних и многосторонних документов, Украинско-Российской межгосударственная комиссия (УРМК), как свидетельство стратегического и партнерского характера отношений между Киевом и Москвой, потеряла свою актуальность и не соответствует реальному положению дел.

По мнению экспертов, Украинско-Российская межгосударственная комиссия часто использовалась Кремлем в качестве одного из рычагов разнопланового давления на Киев, в т.ч. на межведомственном уровне. Кроме того, российская сторона избегала фиксации невыгодных для себя решений, а те решения, которые были зафиксированы в соответствующих протоколах, в случае возникновения возражений различного характера, откровенно игнорировала без объяснения причин. Также решение в рамках УРМК во многих случаях не соответствовали интересам Украины, а откровенно навязывались российской стороной (некоторые примеры - включение российского рубля в 1-й группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов Национального банка Украины; Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о совместные действия по организации строительства транспортного перехода через Керченский пролив).

Дипломаты требуют, чтобы украинская сторона объявила о прекращении деятельности УРМК и публично денонсировала все международно-правовые и политико-правовые документы стратегического характера украинско-российских отношений, в частности, Декларации о содержании украинско-российского стратегического партнерства от 12 июля 2012 года.

Первым шагом готовности российской стороны к двустороннего диалога в конструктивном ключе должна стать отмена решения Совета Федерации РФ в отношении использования российских войск на территории Украины от 1 марта 2014 года, - отмечает пресс-служба заявлении.

Полный текст заявления “Майдана иностранных дел” относительно пересмотра институциональных механизмов украинско-российских отношений читайте по посиланнямhttps://docs.google.com/document/d/1NTQLqAeuaGplQQZYkcQg3AIr5Q_4UPOf_hltdsjkl8o/edit

Справка:

Благотворительный фонд “Майдан иностранных дел” предлагает украинцам и мировые профессиональный взгляд на внешнюю политику Украины - адекватные, понятные, эффективные, основанные на незыблемости прав человека и рациональному интересы граждан, бизнеса, общества и государства формы и направления международной деятельности.

Создание благотворительного фонда “Майдан иностранных дел” было инициировано украинскими дипломатами в январе 2014 года. Председателем правления Фонда является Богдан Яременко, Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле и по совместительству представитель Украины при Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (2010-2013 гг.). В состав Наблюдательного совета Фонда входят Андрей Клименко, директор Таврического института регионального развития, Татьяна Силина, журналист-международник, обозреватель, еженедельник "Зеркало недели", Александр Черненко, председатель "Комитет избирателей Украины".