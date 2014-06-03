Военные эксперты объяснили, почему восточная граница Украины оказалась "прозрачной"

Ни в одной военной доктрине независимой Украины РФ не рассматривалась как потенциальный противник, и поэтому восточная граница оказалась прозрачной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявили экс-начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Анатолий Лопата и директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

Лопата отметил, что еще в начале 2000-х годов в Украине была изменена концепция охраны государственной границы. Пограничная служба отказалась от военного компонента под предлогом евроинтеграции. В результате Госпогранслужба была лишена оборонного компонента, осталась только контрольная функция, а силовой компонент пограничной инфраструктуры снизился до 10%.

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В свою очередь Сунгуровский прибавил, что при таких обстоятельствах на один километр границы с Россией приходится всего два пограничника, что в условии отсутствия тяжелой техники и недоукомплектованности пограничной службы привело фактически к прозрачности границы.

Также он прибавил, что в нынешних обстоятельствах приходится усиливать пограничную службу на российской границе подразделениями Вооруженных сил.

Кроме того, эксперты возлагают часть ответственности за ситуацию с неудовлетворительной охраной украинско-российской границы и на председателя Госпогранслужбы Николая Литвина.

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По словам Лопаты, Литвин и другие руководители, лишив Госпогранслужбу оборонной функции, сняли с себя ответственность за защиту государственной границы.

В свою очередь Сингуровский заметил, что ни в одной военной доктрине Украины во времена независимости Россия не рассматривалась как потенциальный противник, и именно поэтому эта восточная граница все эти годы была сугубо номинальной.