СМИ: Царев сбежал в Крым
12:37, 03 июня 2014Политика
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Народный депутат Украины Олег Царев, которого сегодня Верховная Рада по требованию Генеральной прокуратуры Украины лишила неприкосновенности, заявил, что находится в Крыму.
Царев говорит, что он в Крыму / facebook Олега Царева
”Я сейчас в Крыму”, - сообщил Царев РИА Новости.
Отвечая на вопрос, что он будет делать в сложившейся ситуации, депутат ответил: ”Бороться с действующей властью. Менять свои планы я не собираюсь”.
Как сообщал УНИАН, против депутата от ПР Царева открыто несколько уголовных производств за призывы к сепаратизму.
Читайте такжеЦарева сфотографировали в Москве за беседой с сыном ПшонкиИ. о. генпрокурора Олег Махницкий обратился в Верховную Раду с представлением о лишении Царева депутатских полномочий для привлечения к уголовной ответственности.
Сегодня, 3 июня, Верховная Рада дала согласие на привлечение Царева к уголовной ответственности и его арест.
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