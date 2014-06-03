СМИ: Царев сбежал в Крым

”Я сейчас в Крыму”, - сообщил Царев РИА Новости.

Отвечая на вопрос, что он будет делать в сложившейся ситуации, депутат ответил: ”Бороться с действующей властью. Менять свои планы я не собираюсь”.

Как сообщал УНИАН, против депутата от ПР Царева открыто несколько уголовных производств за призывы к сепаратизму.

Читайте такжеЦарева сфотографировали в Москве за беседой с сыном ПшонкиИ. о. генпрокурора Олег Махницкий обратился в Верховную Раду с представлением о лишении Царева депутатских полномочий для привлечения к уголовной ответственности.

Сегодня, 3 июня, Верховная Рада дала согласие на привлечение Царева к уголовной ответственности и его арест.