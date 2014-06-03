ГПУ внесла в Раду представление о привлечении Олейника и Калетника к уголовной ответственности

Генеральная прокуратура Украины внесла в Верховную Раду представление о снятии депутатской неприкосновенности и привлечении к уголовной ответственности народных депутатов Украины Владимира Олейника, Игоря Калетника и Олега Царева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил исполняющий обязанности генерального прокурора Украины Олег Махницкий на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, сегодня рассматривается вопрос о причастности народных депутатов, депутатов местных советов, местных чиновников к совершению сепаратистских действий.

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В рамках этого уголовного производства проверяется деятельность этих лиц и по мере получения доказательной базы готовятся представления, и на сегодня уже внесены три представления в отношении трех вышеназванных депутатов.

Как сообщал УНИАН, против депутата от ПР Царева открыто несколько уголовных производств за призывы к сепаратизму.

И.о. генпрокурора Махницкий обратился в Верховную Раду с представлением о лишении Царева депутатских полномочий для привлечения к уголовной ответственности.

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Сегодня, 3 июня, Верховная Рада дала согласие на привлечение Царева к уголовной ответственности и его арест.

9 мая Главным следственным управлением Генеральной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству в отношении бывшего первого заместителя председателя Верховной Рады Игоря Калетника и народного депутата Владимира Олейника по факту фальсификации подсчета голосов во время пленарного заседания парламента, которое состоялось 16 января 2014 года.

Напомним, 16 января тогдашние провластные фракции приняли "в ручном режиме" ряд законов, которые ограничивали конституционные права и свободы граждан. В частности, ВР ужесточила ограничения на проведение массовых акций, амнистировала сотрудников спецподразделения "Беркут", которые избивали мирных демонстрантов, ввела ответственность за клевету и жестко регламентировала деятельность СМИ.

28 февраля Верховная Рада отменила данные репрессивные законы.