В Луганске пограничники всю ночь ждали штурма, утром туда начали стягиваться террористы

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, вчера вечером террористы постепенно начали покидать позиции вблизи Луганского пограничного отряда. Наблюдалось некоторое затишье, однако периодически осуществлялись выстрелы из снайперских позиций. Пограничники находились в ожидании ночного штурма и в готовности отразить атаки боевиков.

Определенное количество террористов осталась на своих позициях. Пограничники наблюдали их передислокации небольшими группами и изменение точек обстрела снайперами. Однако ночь прошла без применения оружия.

Однако уже утром были замечены лица, которые вели наблюдение за расположением пограничного подразделения и действиями пограничников.

Читайте такжеВ Луганске после временного затишья боевики снова начали атаковать погранотрядКроме того, вновь начали появляться вооруженные лица и так называемые «казаки». Это может свидетельствовать о подготовке к новому штурму. В настоящее время в Луганском отряде укрепляют территории и огневые позиции.

В настоящее время можно констатировать о 8 раненых военнослужащих. Со стороны нападавших окончательное количество раненых и убитых не известна, предварительно говорилось о 8 и 5 соответственно.

Как известно, вчера в Луганске пограничники с 4.00 утра около 17 часов только своими силами отбивали атаки террористов. В рамках взаимодействия на помощь пограничникам направлялись истребители сил АТО, однако вести прицельный точечный огонь в городе они полноценно не смогли.