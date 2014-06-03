ПР разваливается на глазах, Царева готовятся арестовать: заседание ВР онлайн
Сегодня Рада дала согласие на привлечение к ответственности Царева и определилась с принесением присяги президентом.
Сегодня Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Олега Царева и назначила дату и место инаугурации президента.
Как передает корреспондент УНИАН, также парламент сегодня заслушает информацию ЦИК о результатах выборов президента.
Предусматривается заслушать доклад премьер-министра Украины Арсения Яценюка относительно энергетической безопасности Украины и финансово-экономической политики правительства.
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Кроме того, ВР планирует рассмотреть вопрос о предоставлении согласия на задержание Царева и избрание ему меры пресечения свободы в виде удержания под стражей.
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Среди других вопросов, в частности, депутаты рассмотрят законопроект “О Государственном бюро расследований Украины”.