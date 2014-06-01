Глава Госпогранслужбы: Пограничники остались с противником один на один
Государственная пограничная служба остается единственной службой на восточной границе, на участках Луганской и Донецкой области.
Об этом сообщил председатель Госпогранслужбы Украины Николай Литвин в эфире телеканала "Интер", передает Украинская правда.
"Мы подготовили все наши резервы, создали 7 мотоманеврених групп, которые действуют на этом участке. Усилили каждое подразделение, все пункты пропуска на границе", - рассказал Литвин.
Читайте такжеПограничники отбили нападения боевиков, за два дня ранены 4 украинских военных
Он также отметил, что у пограничников обустроены 200 блокпостов и 400 огневых позиций.
По словам главы ГПС, на восточной границе Украины пограничники остались один на один с врагом, потому что там нет представителей оборонных и правоохранительных органов.
Читайте такжеБоевики заминировали местность вокруг погранпункта "Дьяково", штаб АТО не реагирует
Но, по словам Литвина, солдаты готовы нести службу и ежедневно участвуют в боевых столкновениях.
Кроме того, он подтвердил, что начиная с марта пограничники задержали более 250 граждан России, которые пытались въехать в Украину для диверсионной деятельности.