На Донбассе боевики похищают людей с целью выкупа - Волынец

Об этом сообщил председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец в эфире канала ”112 Украина”.

По его словам, недавно в Антраците Луганской области боевики взяли в плен сотрудника Госавтоинспекции - 27 - летнего Владимира Давыденко и теперь требуют 1 млн грн за его освобождение. Волынец сообщил, что отец похищенного в прошлом был известным руководителем государственной автобазы и также имеет собственный автопарк.

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«Сепаратисты в этом регионе составили на каждого досье на каждого, у кого есть руки и голова, кто может построить собственный бизнес. Я считаю, что угроза от действий сепаратистов для любого бизнеса - мелкого, среднего, крупного», - отметил глава Конфедерации свободных профсоюзов.

Волынец подчеркнул, что самой активной лицом среди похитителей является гражданин из Ростовской области, казак. Он часто выступает по местному телевидению, рассказывает местному населению, что ”они дойдут до Киева и дальше”.

«А когда похитили шахтеров в Донецкой области, то у них забрали карманные деньги. И Мурза, чеченец, он сорвал золотую цепочку у Александра Гурова, шахтера, вместе с крестиком забрал, срезал с пальца обручальное кольцо, как и Кости Мусейка, при этом повредив пальцы», - рассказал он.

По словам Волынца, грабители часто даже маски не одевают, «они ничего не боятся». Нередко семьи похищенных пытаются договориться с похитителями .

«Мы сейчас пытаемся составить базу всех похищенных, определить характер нанесенных им повреждений, нравственных и телесных. Пытаемся выяснить кто именно их похищал. К сожалению, у нас здесь нет конкретного взаимодействия с государственными органами», - резюмировал Волынец.