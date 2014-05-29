В Донецке террористы отпустили главу окружкома после 5 дней плена в подвале СБУ

Об этом сообщают наблюдатели совместной мониторинговой кампании Донецкой областной организации «Комитет избирателей Украины» и Гражданской сети ОПОРА в Донецке.

В сообщении напомнили, что террористы совершили нападение на комиссию 22 мая, в этот день они приходили дважды. В первый раз боевики забрали системный блок от компьютера, похитили всю документацию и печать комиссии. Во второй раз террористы взяли в заложники председателя комиссии Кудрявцева.

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«Поводом для моего похищения стало то, что я представлял кандидата в президенты Дмитрия Яроша. Они решили, что я его активист, и не понимали, что я простой сотрудник избирательной комиссии, и не имею никакого отношения к деятельности этого кандидата. Вооруженные люди надели на меня наручники, и вывели из помещения. Когда мы вышли из комиссии, в коридоре находилось пять милиционеров. Они вообще никак не отреагировали на ситуацию. Главу комиссии вывели в наручниках неизвестные люди с оружием, а они и слова не сказали террористам», - рассказал Кудрявцев.

Террористы держали его в подвале областного Управления СБУ в Донецке, в этом же здании недавно боевики держали в плену членов окружной комиссии №42 (Донецк).

«В подвале СБУ к нам относились нормально. Боевики ничего не делали с нами, даже не допрашивали. Они поили и кормили нас. Со мной там еще были члены трех участковых комиссий из Кировского района. Их также отпустили вместе со мной», - сказал Кудрявцев.

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Террористы освободили его вечером 27 мая. По словам жены Кудрявцева, переговоры по его освобождению вел представитель ООН, а также мэр Донецка Александр Лукьянченко.

В КИУ подчеркнули, что это уже не первый факт бездействия милиции в связи с деятельностью боевиков «ДНР», которые совершили ряд преступлений против членов избирательных комиссий в Донецкой области.