НАТО пересматривает отношения с РФ, но за продажи "Мистралей" отвечает Франция - Расмуссен

Об этом сообщает РИА Новости.

«Это национальное решение - решать Франции. Что касается НАТО, мы пересматриваем наши будущие отношения с Россией. Мы уже приостановили практическое сотрудничество, и главы МИД стран НАТО обсудят наши отношения в июне. Я ожидаю, что все союзники будут принимать национальные решения в этом широком контексте", - сказал Расмуссен на пресс-конференции в Вильнюсе.

Читайте такжеРоссия вознамерилась базировать боевые корабли "Мистраль" на Черноморском флотеНапомним, группа конгрессменов США написала Расмуссену письмо с призывом купить или взять в аренду вертолетоносцы "Мистраль", которые Франция строит по контракту с Россией.

Контракт стоимостью 1,2 миллиарда евро на строительство двух французских вертолетоносцев для ВМФ России был подписан в июне 2011 года. Как ожидается, первый корабль "Владивосток" поступит на вооружение российского флота в 2014 году, второй, "Севастополь" - в 2015 году.

Как отмечают конгрессмены, приобретение кораблей укрепит потенциал НАТО в то время, когда много стран-участниц урезают военные расходы.

Читайте такжеРоссии отказали в участии в международной конференции по ПРО"Такая покупка станет сильным сигналом президенту Путину относительно того, что НАТО не будет терпеть или каким-то образом потакать его безрассудным действиям", - цитирует агентство текст письма.

Французская власть неоднократно заявляла, что намерена выполнять контракты с Россией по «Мистралях». Представитель «Рособоронэкспорта» сообщал, что Россия строго придерживается графика текущих платежей по контракту, а французская сторона строго придерживается графика строительства.

Напомним, в РФ в марте, презрев все международные договоры, аннексировала украинский Крым и продолжает дестабилизировать обстановку на востоке Украины, посылая туда вооруженных террористов.