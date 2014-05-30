СМИ: Батальон "Одесса" приступил к службе

Об этом сообщается в сюжете спецвыпуска ТСН.

Кадровые офицеры, бывшие миротворцы и добровольцы, которые вошли в состав нового военного формирования, заранее провели боевое слаживание на полигоне. А сейчас из рук губернатора получили боевое знамя.

Сколько бойцов в батальоне "Одесса", пока держат в секрете. Но уверяют, что у них не будет никаких проблем ни с едой, ни с защитной амуницией. Зарплату обещают на уровне от 15 до 25 тыс. гривен. Ее будут платить не только из бюджета, но и при поддержке местных благотворителей.

Читайте такжеБатальон «Донбасс» объявил усиленную мобилизацию"Проговорили с командующим и с командиром батальона. Они дают заявки полностью все, что им надо. Максимально. И это моя задача - обеспечить это финансово. Где из государственного бюджета, где из моих личных финансов. У меня достаточно для этого сил. Сейчас открывается фонд поддержки предпринимателей региона - что-то из фонда", - пояснил председатель Одесской облгосадминистрации Игорь Палица.

Ранее сообщалось, что одесский порт и судна у причалов ежедневно гудками поддерживать единство Украины.