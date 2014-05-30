Россия выделила 600 тыс. евро в бюджет миссии ОБСЕ в Украине

Об этом сообщил постоянный представитель России при ОБСЕ Андрей Келин.

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«Россия неизменно поддерживает работу специальной мониторинговой миссии в Украине. Я имею поручение объявить, что правительством России принято решение о выделении до 600 тыс. евро в качестве вклада в ее бюджет. Эти деньги будут переведены по соответствующим реквизитам», - говорится в сообщении российского министерства иностранных дел.