Россия выделила 600 тыс. евро в бюджет миссии ОБСЕ в Украине
17:40, 30 мая 2014Политика
0
Россия выделила около 600 тыс. евро в бюджет специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.
Россия выделила миссии ОБСЕ в Украине деньги / replika.md
Об этом сообщил постоянный представитель России при ОБСЕ Андрей Келин.
Читайте такжеМИД договорился с ОБСЕ о немедленных мерах для выполнения Женевских соглашений
«Россия неизменно поддерживает работу специальной мониторинговой миссии в Украине. Я имею поручение объявить, что правительством России принято решение о выделении до 600 тыс. евро в качестве вклада в ее бюджет. Эти деньги будут переведены по соответствующим реквизитам», - говорится в сообщении российского министерства иностранных дел.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter